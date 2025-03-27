İçköyspor Başkanı İbrahim Ölçer, Amatör Lig'den Düşürülmelerine Tepki Gösterdi

İçköyspor Başkanı İbrahim Ölçer, Bilecik ASKF'da sahte imzalarla karar alınarak kendilerinin 2. Amatör Lig'e düşürüldüğünü iddia etti. Ölçer, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Bilecik 1. Amatör Lig B Grubu'ndan mücadele eden ve lig sonunda Gülübespor ile 12'şer puanı paylaşarak 2. Amatör Lig düşen İçköyspor Başkanı İbrahim Ölçer tepki gösterdi. Ölçer, sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonuna sesleniyorum. Önümüzde bir tablo var buna dayanarak Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele eden İçköyspor Kulübü tabloda üstün olması rağmen maalesef Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun ve Futbol İl Temsilcisi İsmail Özdil hiç bir karar almadan bizi Bilecik 2. Amatör Lig'e düşürmeye çalışıyorlar. Hani hakem raporu, hani kurul toplantı kararı, hani tertip kurul kararı. Bugün sahte imzalarla karar almışlar ve İçköyspor'u kümeye duruyorlar. Gerekirse CİMER'e, Cumhuriyet Savcılığına başvuru yapacağım. Futbol İl Temsilcisi İsmail Özdil benim hakkımı gasp ederek beni kümeye düşürmeye çalışıyor. Ayıptır günahtır bu vebali kim ödeyecek. Hiç bir karar almadan nasıl kitapçıklara bakarak beni küme düşüyorsunuz" dedi. - BİLECİK