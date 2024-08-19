İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Heyetini Kabul Etti

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyetle bir araya geldiğini belirterek, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun kıymetli üyelerini kabul ettik. Sayın Koç'a ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."