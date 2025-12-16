İçerisinde hakemlerin de bulunduğu otomobil, tır ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı

Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında okul müsabakalarında görev yapan 4'ü hakem 5 kişi yaralandı.

TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kaza, Aksaray - Konya kara yolu Eşmekaya kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Eskil ilçesinde düzenlenen okul sporları müsabakalarında yarı final maçını yönettikten sonra Aksaray'a dönmek üzere yola çıkan hakemlerin bulunduğu 68 BA 857 plakalı otomobil, Eşmekaya kavşağında Muhammet S. yönetimindeki 68 ADE 074 plakalı tırla çarpıştı.

4'Ü HAKEM TOPLAM 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü ve hakem olan Ebubekir K., Şeyma E., Ufuk B. ve Fahri İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle kavşakta kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.