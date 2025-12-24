Icardi'yi Arjantin'e mi götürüyor? China Suarez'den çok konuşulacak açıklama

Süper Lig devi Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi için kız arkadaşı China Suarez'den transfer açıklaması geldi.

'ARJANTİN'E GİDELİM' İDDİALARI

Arjantinli 33 yaşındaki manken China Suarez, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Türkiye'de mutlu olmadığı ve Icardi'ye " Arjantin'e River Plate'e gidelim" dediği iddialarına yanıt verdi.

'ICARDI'NİN KARİYERİNE KARIŞMIYORUM'

Bu iddiaları kesin bir dille yalanlayan China Suarez, "Ben 'tamam' demişim de neye tamam demişim? Icardi'nin kariyerine karışmıyorum! Menajeri değilim ve olmak da istemiyorum! Türkiye'de mutluyum. Lütfen asıl önemli olandan dikkati başka yöne çekmeye çalışmayın." ifadelerini kullandı.