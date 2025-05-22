Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ve eski eşi Wanda Nara arasında gerginlik gün geçtikçe büyüuor. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Icardi, çocuklarını neden İstanbul'a getirmediğini açıkladı. Tartışmalara yeni sevgilisi China Suarez de katıldı.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın olaylı evliliklerini sona erdirse de aralarındaki gerginlik son bulmuyor.

ÇOCUKLARININ NEDEN GELEMEDİĞİNİ PAYLAŞTI

Sarı-kırmızılıların yıldızı Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte Galatasaray'ın şampiyonluğu için İstanbul'a gelmişti. Icardi'nin çocuklarıyla birlikte gelmemesi tüm kamuoyunun dikkatleri çekti. Icardi'den bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım geldi. Icardi, yaptığı paylaşımla "Annesi onların ülke dışına çıkmasına izin vermiyor." dedi.

WANDA NARA'NIN AVUKATINDAN ŞOK ÇIKIŞ

İkili arasındaki tartışmalar sürerken Wanda Nara'nın avukatından beklenmedik bir hamle geldi. Nara'nın avukatı, Arjantin basınına açıklama yaparak Icardi'nin kalbinde Wanda Nara'ya karşı hala bir özlem taşıdığını iddia etti.

ICARDI'NİN SEVGİLİSİNDEN CEVAP

Tüm bu yaşananların ardından China Suarez suskunkuğunu bozdu. Suarez, Wanda Nara ve avukatı hakkında konuşarak, 'Tüm bu 'azizelerin' bir programda oturup yargılamasını, parmak sallamasını izlemeyi çok seviyorum. Eğer ben konuşsaydım, hepinizi mahvederdim.' yorumunu yaptı.

China Suarez, son olarak Instagram hesabından Icardi'nin çocuklarıyla çekilmiş bir kare paylaştı ve altına bir kalp emojisi bıraktı. Wanda Nara ise paylaşımın ardından sessizliğini sürdürdü.

İşte China Suarez'in o paylaşımı;

Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
FIFA menajeri Mithat Halis, Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızını açıkladı

Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızı açıklandı
Putin'den Ukrayna sınırında 'tampon bölge' talimatı

Putin'den Ukrayna sınırı için çarpıcı talimat
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdam olacak çocuk:

İcardinin sakatlikla ve bu kadınlarla eski performansina geri dönmesi büyük supriz olur.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti

Sevilen dizide tartışmalı yatak sahnesi! İzleyicilerden büyük tepki
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylık için net mesaj
Beşiktaş'a kötü haber! 1 dakika bile oynamadan gidiyor

Süper Lig devine kötü haber! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
Atatürk portresini yere yatay koydular, sonrasında olanlar duygulandırdı

Atatürk portresini yere koydular, ortaya bu görüntüler çıktı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Çaldığı bisikleti arkadaşlarına gösterirken araba çarptı

Çaldığı bisikleti arkadaşlarına gösterirken felaketi yaşadı
Yine aynı skandal! O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar

Vatandaşa yedirdiklerine bakın! Ekipler uyuyor mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.