Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar! Çocukların kimde kalacağı belli oldu

Wanda Nara ile ayrılan ve boşanma aşamasında olan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ayrılık sonrası çocukların kimde kalacağı büyük merak konusu olan yıldız golcünün avukatı Icardi'nin yanına gelerek durumu anlattı.

ÇOCUKLARDAN İKİSİ ICARDI'DE KALACAK

Icardi'nin avukatı Pino, Galatasaray'ın Avusturya kampına geldi. Avukatı Pino, çocuklardan Francesca ve Isabella'nın Icardi'de kalmasına karar verildiği bildirildi. Bu gelişme sonrası Icardi'nin moralinin bir nebze de olsa düzeldiği öğrenildi.