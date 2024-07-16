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Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar! Çocukların kimde kalacağı belli oldu

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Eşi Wanda Nara ile boşanma sürecinde olan yıldız golcü Icardi'nin çocuklarının kimde kalacağı merak konusu olmuştu. Icardi'nin avukatı çiftin Francesca ve Isabella adındaki iki kızının velayetinin Icardi'de kalacağını söyledi.Bu haberle birlikte Icardi'nin moralinin düzeldiği öğrenildi.

Wanda Nara ile ayrılan ve boşanma aşamasında olan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ayrılık sonrası çocukların kimde kalacağı büyük merak konusu olan yıldız golcünün avukatı Icardi'nin yanına gelerek durumu anlattı.

ÇOCUKLARDAN İKİSİ ICARDI'DE KALACAK

Icardi'nin avukatı Pino, Galatasaray'ın Avusturya kampına geldi. Avukatı Pino, çocuklardan Francesca ve Isabella'nın Icardi'de kalmasına karar verildiği bildirildi. Bu gelişme sonrası Icardi'nin moralinin bir nebze de olsa düzeldiği öğrenildi.

Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar! Çocukların kimde kalacağı belli oldu

Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar! Çocukların kimde kalacağı belli oldu

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mauro Icardi Galatasaray Wanda Nara Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Deniz Bakırtaş:

Bizde hep bunu bekliyorduk. Çok önemli bir gelişme

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