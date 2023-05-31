Icardi, Ümit Özat'ın saçlarının sarı-kırmızıya boyandığı halini paylaştı: Sözünü tutacağını umuyorum

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, "Icardi 20 gol atsın saçımı kırmızıya boyarım" demişti. Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Özat'ın bu sözüne gönderme yaparak, "Ümit sözünün arkasında bir adam olduğunu ve sözünü tutacağını umuyorum." ifadelerini kullandı. Arjantinli yıldız, Özat'ın saçının dijital ortamda sarı-kırmızıya boyanmış halini de paylaştı.

Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Mauro Icardi, MKE Ankaragücü maçında fileleri 2 kez havalandırarak gol sayısını 21'e yükseltti. Arjantinli yıldızın bu performansı sonrası Ümit Özat'a çağrıda bulundu.

"SENİ SARI-KIRMIZI SAÇLA GÖRMEYİ BEKLİYORUZ"

Icardi sosyal medyadan Ümit Özat'ında daha önceki sözlerine gönderme yaparak, "Ümit sözünün arkasında bir adam olduğunu ve sözünü tutacağını umuyorum. Bütün taraftarımız ve ben, seni sarı-kırmızı saçla görmeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZAT NE DEMİŞTİ?

Ümit Özat daha önce yaptığı açıklamada, "'20 gol atamaz' dediğimde, 1 tane babayiğit de demedi ki 'Ben de saçımı laciverte boyatırım'. Icardi yalandan 3 gol attı, başladılar, 'Saçını boyatacak mısın?' diye. Bizim sözümüz söz. Söz namus bizde." ifadelerini kullanmıştı.

Mauro Icardi'nin paylaşımı şöyle: