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Icardi sahalara ne zaman dönecek? Okan Buruk müjdeyi verdi

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçının ardından sakatlığı nedeniyle oynamayan Mauro Icardi'nin durumu hakkında açıklama yaptı. Icardi'ye belli bir dinlenme süresi verdiklerini ve Çarşamba günü antrenmanlara başlayacağını belirten Buruk, "Verdiğimiz program dahilinde hazırlanıyor. Hafta sonu için durumunu değerlendireceğiz. Trabzonspor maçında kadroda olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Kayserispor'u 2-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı takımda sakatlığı nedeniyle oynamayan Mauro Icardi ile ilgili de konuştu.

"KADRODA OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Mauro Icardi, Trabzonspor maçında oynayacak mı?" sorusunu yanıtlayan Okan Buruk "Kadroda olabileceğini düşünüyorum" diyerek yanıt verdi.

"DURUMUNA BAKACAĞIZ"

Öte yandan Buruk, "Mauro Icardi'ye belli bir dinlenme süresi verdik. Çarşamba günü yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak. Ayağının ve yüzünün durumuna bakacağız. Verdiğimiz program dahilinde hazırlanıyor. Hafta sonu için durumunu değerlendireceğiz. Trabzonspor maçında kadroda olabileceğini düşünüyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinde direğe çarpan Icardi'nin yüz kemiklerinde kırık olduğu ve oyuncunun bir süre dinlenmesine karar verildiğini açıklamıştı.

Icardi sahalara ne zaman dönecek? Okan Buruk müjdeyi verdi

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mauro Icardi Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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