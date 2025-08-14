Icardi'nin görüntüsü sosyal medyayı salladı! Gerçek bambaşka çıktı
Galatasaray'ın sakatlıktan yeni dönen yıldızı Mauro Icardi, idman sırasında çekilen fotoğrafıyla sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde kilolu olduğu yorumları yapılan Arjantinli golcünün bu hali kısa sürede tartışma yarattı. Ancak gerçek ortaya çıktı. Icardi'nin idmanda efor testlerini ölçmek için giydiği özel yelek, olduğundan kilolu görünmesine neden oldu.
Süper Lig devi Galatasaray'ın sakatlıktan dönen yıldızı Mauro Icardi, dün gerçekleştirilen idmanda basının karşısına geçmiş ve açıklamalarda bulunmuştu. Arjantinli yıldızın açıklamalarından daha çok görüntüsü gündem oldu.
KİLOLU GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU
O fotoğraflarda oldukça kilolu gözüken yıldızla ilgili gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Bunun sebebi yıldız oyuncunun oldukça kilolu görünüyor olmasıydı. Arjantinli yıldızın çok kilo aldığı yönünde sosyal medyada yüzlerce mesaj atılmaya başlandı.
GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI
Galatasaraylı yetkililer, Icardi'nin idmanın bir bölümünde içinde özel bir yelekle çalışma gerçekleştirdiğini belirtti. Bu yeleğin efor testlerini değerlendirebilmek için yıldız oyuncuya giydirildiği aktarıldı.