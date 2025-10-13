Haberler

Icardi'nin geleceği hakkında tüm dengeleri değiştirecek gelişme

Icardi'nin geleceği hakkında tüm dengeleri değiştirecek gelişme
Icardi'nin geleceği hakkında tüm dengeleri değiştirecek gelişme
Suudi Kulübü NEOM, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'yi transfer etmek istiyor. NEOM'un Mauro Icardi'ye yıllık 10 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif etmeye hazır olduğu belirtildi.

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı ısrarla kadrosuna katmak isteyen Suudi Arabistan temsilcisi NEOM, gözünü bir kez daha Galatasaray'a dikti.

YENİ HEDEF MAURO ICARDI

NEOM, Barış Alper transferini bitirememesinin ardından rotasını bu kez Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek Mauro Icardi'ye çevirdi.

20 MİLYON EURO VE 2 YILLIK DEV TEKLİF

Marco Conterio'nun haberine göre; Suudi Arabistan temsilcisi, Icardi için kesenin ağzını açacak. Suudi ekibinin Mauro Icardi'ye 2 yıllık sözleşme sunacağı ve yıllık 10 milyon euro maaş teklif edeceği belirtildi. Haberde, Icardi'nin bu teklife sıcak bakma olasılığının yüksek olduğu kaydedildi.

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray'da şu ana kadar 96 maça çıkan Icardi, bu maçlarda 66 gol ve 22 asistlik performans sergiledi. Arjantinli oyuncu, takımıyla 3 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonluklarının sevincini yaşadı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSamet Demir:

satın gitsin

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞükrü Polat:

Bi makyaj yapsın. Reklamda oynasın yeter ona. Sever makyaj yapmayı. Direk dansıni iyi oynar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
