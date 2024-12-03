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Icardi'nin ameliyat olduğu hastaneyi gören herkes aynı yorumu yapıyor

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Yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ameliyat oldu. Icardi'nin, ameliyatını kendi tercihi olan Arjantin'deki belirli doktorlar ve hastane tarafından gerçekleştirmesi ve ameliyat sonrası paylaştığı fotoğrafa, "Neden böyle bir hastanede ameliyat oldu ?" , "Daha lüks bir hastane bulamadı mı ?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, geçirdiği sakatlık sonrası sezonu kapattı. Kendi tercihi olarak ülkesi Arjantin'de kendi seçtiği doktorlara ve hastaneye ameliyat olan Icardi'nin paylaştığı fotoğraf çok konuşuldu.

AMELİYAT OLDUĞU HASTANE GÜNDEM OLDU

Arjantin'de ameliyat olan Icardi'nin paylaştığı fotoğrafa birçok yorum yapıldı. Oldukça mütevazi bir hastanede operasyon geçiren Icardi'nin paylaştığı fotoğrafa, "Neden böyle bir hastanede ameliyat oldu ?" , "Daha lüks bir hastane bulamadı mı ?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Icardi, "Bu operasyonda çalışan herkese teşekkürler. Ailem Galatasaray'a da her detayı takip edip her şeyi organize ettiği için teşekkürler. Yakında geri döneceğim." dedi.

Icardi'nin ameliyat olduğu hastaneyi gören herkes aynı yorumu yapıyor

Icardi'nin ameliyat olduğu hastaneyi gören herkes aynı yorumu yapıyor

Icardi'nin ameliyat olduğu hastaneyi gören herkes aynı yorumu yapıyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBükücü:

Wanda Nara bütün parasını alınca, bu da merdiven altı poliklinikte ameliyat olmuş :)

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Haberin detayını okumadan yoksa Icardi cinsiyet mi değiştirdi diye düşündüm.

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