Icardi'nin ameliyat olduğu hastaneyi gören herkes aynı yorumu yapıyor

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, geçirdiği sakatlık sonrası sezonu kapattı. Kendi tercihi olarak ülkesi Arjantin'de kendi seçtiği doktorlara ve hastaneye ameliyat olan Icardi'nin paylaştığı fotoğraf çok konuşuldu.

AMELİYAT OLDUĞU HASTANE GÜNDEM OLDU

Arjantin'de ameliyat olan Icardi'nin paylaştığı fotoğrafa birçok yorum yapıldı. Oldukça mütevazi bir hastanede operasyon geçiren Icardi'nin paylaştığı fotoğrafa, "Neden böyle bir hastanede ameliyat oldu ?" , "Daha lüks bir hastane bulamadı mı ?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Icardi, "Bu operasyonda çalışan herkese teşekkürler. Ailem Galatasaray'a da her detayı takip edip her şeyi organize ettiği için teşekkürler. Yakında geri döneceğim." dedi.