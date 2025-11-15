Icardi kendisini isteyen takımı itiraf etti: Beni birkaç kez aradılar

Galatasaray'ın Arjantinli golüsü Mauro Icardi ve kız arkadaşı China Suarez, Arjantin'de bir televizyon programına konuk oldu. Yıldız oyuncu, katıldığı programda çarpıcı bir transfer itirafında da bulundu.

''MART AYINDA SONUÇLANACAK''

"Ne zaman evleneceksiniz" sorusuna cevap veren Icardi, "Önce boşanmam gerek. Süreç geçen yıldan beri devam ediyor, 2026'nın mart ayında sonuçlanacak." cevabını verdi.

''KESİNLİKLE KUTLAYACAĞIZ''

"Wanda Nara ile boşanmanız kesinleştikten sonra ne yapacaksınız?" sorusuna da cevap veren golcü isim, "Kesinlikle kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

"DÖNMEM İÇİN BENİ BİRKAÇ KEZ ARADILAR"

Gelecek kariyerinde Arjantin'e dönüş ihtimaliyle ilgili konuşan Icardi, ''Ben Newell'lıyım. Dönmem için beni birkaç kez aradılar. Ama daha vaktim var. Tüm hayatımı Avrupa'da kurdum.'' yorumunu yaptı.

''ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORDU"

Galatasaray'daki kariyerine hakkında da konuşan Icardi, "Galatasaray'a imza attığımda zor bir dönemden geçiyorlardı. Attığım goller ve elbette takımımın performansıyla birlikte o yıl şampiyon olduk ve gidişatı tersine çevirdik. Her şeyi toparlama fırsatına sahip olmaktan mutluyum. Şu anda çok iyi durumdayız." sözlerini sarf etti.