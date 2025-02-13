Icardi'den Mourinho'ya "Goat" yanıtı

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki atışmalar devam ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile ilgili paylaşımına sarı - kırmızılıların yıldız oyuncusu Mauro Icardi yanıt vermişti.

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanan maçta penaltı tartışmalarına neden olan pozisyonu paylaşan Portkeizli teknik adama, Arjantinli yıldz 'Crying One' (Ağlayan biri) yanıtını vermiş ve ardından da Fenerbahçe maçından benzer bir pozisyonu paylaşmıştı.

MOURINHO: ICARDI BİR GOAT

Portekizli teknik adam Anderlecht ile oynanacak olan mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında Mauro Icardi ile gelen soruya şu yanıtı vermişti; "Özel biri olduğumu 25 yıllık kariyerimde kazandığım 26 kupayla gösterdim. Icardi bir 'goat', büyük bir 'goat' olduğu için onun hakkında yorum yapmayı tercih etmiyorum, sadece susup kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

ICARDI'DEN YANIT GELDİ

Mourinho'nun 'O bir goat' sözleri sonrası Arjantinli golcüden yanıt niteliğinde bir paylaşım geldi. Icardi, Galatasaray formalı bir keçi görseli paylaştı.

İRONİ Mİ YAPTI?

İkili arasındaki atışma Fransız basınında geniş yankı uyandırdı. Fransa'nın yüksek tirajlı gazetelerinden L'Equipe'te yer alan haberde Mourinho'nun sözleri için şu ifadeler kullanıldı; "Mauro Icardi'nin Şubat ayı başında Instagram'da José Mourinho'nun 'Özel Biri' lakabına ve hakem kararlarına yönelik eleştirilerine atıfta bulunarak kendisine 'Ağlayan Biri' dediği bir montaj paylaşmasının ardından, Fenerbahçe teknik direktörü Çarşamba günü Galatasaray forvetine büyük bir ironiyle yanıt verdi."

"Her zamanki alaycı üslubuyla, 2004 yılında Chelsea'ye geldiğinde kendisine taktığı lakapla Özel Biri, bir basın toplantısında yanıt verdi."

"İngilizce GOAT kısaltması genellikle tüm zamanların en iyi oyuncusunu belirtmek için kullanılsa da, bu kelime Shakespeare dilinde 'keçi' anlamına da geliyor. Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin 3 puan önünde Türkiye Şampiyonası'nın zirvesinde yer aldığı şu günlerde, iki takım arasında 24 Şubat'ta oynanacak rövanş maçı her zamankinden daha ateşli geçeceğe benziyor..."