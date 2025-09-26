Icardi'den ''Kilolusun'' eleştirilerine cevap

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmanın ardından Mauro Icardi, çarpıcı açıklamalar yaptı.

''ÇOK ZOR MAÇTI''

Maçı değerlendiren Icardi, ''Galibiyet serisine devam ediyoruz. Önemli olan da bu. Çok zor bir maçtı. Hava sıcak ve yorucu bir sahaydı. 3 günde bir maç oynuyoruz ve takımın yorgun olduğu belliydi. Öne geçtikten sonra skoru korumayı başardık. Salı günü çok önemli bir maçımız var. Hatalarımızdan ders alacağız.'' dedi.

''EN SON 15-20 YIL ÖNCEYDİ''

Kendisine yapılan ''Kilolu'' eleştirilerine cevap verne Icardi, ''Çok iyi hissediyorum. 7 ay sonra antrenmanlara başlamak, oynamak, bugün çok iyi hissediyorum. Sosyal medyada fiziğim ile ilgili konuşuluyor ama birlikte çalıştığımız insanlarla bunun üzerine gidiyoruz. Ben 15-20 yıl önce en son 77 kiloydum. Bunlar önemli değil. Çok iyi hazırlanıyorum birlikte çalıştığım insanlarla. En önemlisi gollerimle takıma yardım etmek. Gol kralı olmak isterim ama en önemlisi kupalar kazanmak.'' ifadelerini kullandı.

LIVERPOOL MAÇI

Salı günü oynanacak Liverpool maçı hakkında da konuşan yıldız isim, ''Çok önemli bir maç bizi bekliyor. En iyi takımlara karşı oynuyoruz. İyi bir sonuç almak istiyoruz. 2 yıl önce de Bayern Münih'e karşı çok iyi bir maç çıkardık. Bu yeteneğimiz olduğunu gösterdik. Amacımız yeniden bu. Bu formayı, kulübü güçlendirmek ve korumak için mücadele ediyoruz her maçta.'' sözlerini sarf etti.