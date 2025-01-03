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Icardi'den Wanda'yı çıldırtan karar

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Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından sert bir paylaşımda bulundu. Nara, Icardi'nin çocuklarının sosyal hizmetlerini durdurduğunu, okul paralarını ödemediğini ve onları anneleri olmayan bir kadınla yaşamaya zorladığını iddia etti.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından Arjantinli futbolcu için sert bir paylaşım yaptı.

"ADALET İSTİYORUM"

Nara yaptığı paylaşımda, "5 küçük çocuğun sosyal hizmetlerini durdur. Okul paralarını ödemeyi bırak. Nafaka ödeme. Onları, anneleri olmayan bir kadınla yaşamaya zorla. Kızlarımla konuşmamı yasakla. Bu şiddet midir? Adalet istiyorum." ifadelerini kullandı.

Wanda'nın paylaşımı şöyle;

Icardi çocukların okul paralarını kesti, Wanda Nara çıldırdı

Icardi'den Wanda'yı çıldırtan karar
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

İyi yaptı !! Kaç koca değiştirdiğini dünya alem biliyor, kimin yanına gittiysen git o sana sahip çıksın, hadi yallah !!

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıABDURRAHİM DİNÇ:

evliyken başkasının altına yatmak adaletmi. az bile yapmış

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMüdessir Östüzün:

Binlerce Filistinliler şehit oldu bu haberde değermi

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
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