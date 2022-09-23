Icardi aldatıldı mı? Wanda Nara'nın görüştüğü ünlü rapçinin adını duyanlar kulaklarına inanamıyor

Wanda Nara ile Icardi çiftinin ilişkisinin bitmesine ünlü rapçi L-Gante'nin sebep olduğu öne sürüldü. İddiaya göre Nara'nın L-Gante ile yakınlaştığını düşünen Icardi oldukça sinirlendi. İkili arasında bu konu yüzünden tartışma çıktığı ve bunun devamında ayrılık kararı alındığı öne sürüldü.

Gece yarısı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Icardi'den ayrıldığını açıklayan Wanda Nara'nın bu kararı almasının arkasında bir aldatma olabileceği gündeme geldi.

ICARDI ÇOK RAHATSIZ OLDU

Ayrılık haberinin ardından ise Arjantin basınında çıkan iddialar Wanda Nara'nın Icardi'yi aldattığı yönünde. Ülke basınında yer alan haberlerde Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile yakınlaştığı ve Icardi'nin bu durumdan oldukça rahatsız olduğu belirtildi.

AÇIKLAMANIN ÜZERİNE AYRILIK KARARI GELDİ

L-Gante ile yakınlaştığını düşünen Mauro Icardi, Wanda Nara ile tartıştı. Bu söylentiler üzerine Wanda Nara'nın kardeşi Zaira Nara açıklama yaparken, "Wanda ile L-Gante'nin müziğiyle dans etmeyi seviyoruz. Icardi'den ayrılmadı. Ablamın özel hayatı hakkında konuşmam. O evli ve erkeklerden bahsetmiyoruz." ifadelerini kullandı. Bu açıklarımın üzerinden çok geçmeden ise Wanda Nara ayrılık kararı aldı.