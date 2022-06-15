İbrahim Yılmaz: Süper Lig'de oynamak her zaman milli takım kapısına yakın olmak demek

"Finalde attığım 2 gol paha biçilemez"

" İstanbulspor'un adının geçtiği yerde 'ilk sene kümede kalalım' gibi sözler olmaz"

Olgucan KALKAN - Sezer AFŞAR / İSTANBUL,- İstanbulsporlu İbrahim Yılmaz, "Milli takıma gitmeyi hedefliyorum. İnşallah bunu da başaracağım. Süper Lig'de oynamak her zaman milli takım kapısına yakın olmak demek. Bu sene önümüzde örneği de var, Umut Bozok. Attığı 20 golle A Milli olma şansını elde etti. Ben de buna çok yakın olduğumu düşünüyorum. İnşallah bu sene bunu gerçekleştirmeyi istiyorum" dedi.

A Milli Takım'da forma giymek istediğini söyleyen İbrahim Yılmaz, Süper Lig'de forma giymenin milli takıma yakın olmak olduğunu getirdi. Kasımpaşa'da attığı 20 golle gol kralı olan ve A Milli Takım'a davet edilen Umut Bozok örneğini veren 28 yaşındaki golcü, "Süper Lig kariyerim 17 yaşında başlamıştı. Çok genç yaşta Süper Lig'de oynama fırsatı bulmuştum. Tabii ki buraya hazırım. Daha önce de oynadım. Uzun zamandır İstanbulspor'dayım, 6 yıl oldu. Şimdi Süper Lig'de elimden gelenin en iyisini yapacağım. 18 gol değil, daha da üstüne koymam lazım. Çünkü hedeflerim var. A Milli Takım gibi. İnşallah bunu da başaracağımı düşünüyorum. Milli takıma gitmeyi hedefliyorum. Süper Lig'de oynamak her zaman milli takım kapısına çok yakın olmak demek. Bu sene önümüzde örneği de var, Umut Bozok. Attığı 20 golle A Milli olma şansını elde etti. Ben de buna çok yakın olduğumu düşünüyorum. İnşallah bu sene bunu gerçekleştirmeyi istiyorum" ifadelerini kullandı.