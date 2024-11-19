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İbrahim Yattara, yıllar sonra Trabzonspor'a geri dönüyor

İbrahim Yattara, yıllar sonra Trabzonspor'a geri dönüyor
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Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'dan teknik direktör Şenol Güneş'in ekibine takviye geldi. Bordo-mavililerde 8 sezon top koşturan İbrahim Yattara, efsaneler arasına adını yazdırdığı takıma geri dönüyor. Yattara, Güneş'in teknik ekibine katılacak.

Trendyol Süper Lig'de teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelmesine rağmen kötü gidişe dur diyemeyen Trabzonspor'dan tecrübeli teknik adamın ekibine takviye geldi.

YATTARA GERİ DÖNÜYOR

Bordo-mavililerin efsane futbolcularından İbrahim Yattara, Trabzonspor'a geri dönüyor. Haber61'den Hakan Yoloğlu'nun haberine göre; 2003- 2011 sezonları arasında 8 yıl Trabzonspor forması giyen Yattara, teknik direktör Şenol Güneş'in ekibine dahil oluyor.

YARIN TRABZON'DA

En büyük hayalinin Trabzonspor'da görev almak olduğunu söyleyen 44 yaşındaki Gineli eski futbolcu Yattara'nın, 20 Kasım Çarşamba günü (yarın) saat 19.55'te Trabzon'da olması bekleniyor.

TRABZONSPOR KARİYERİ

2023 yazında Belçika ekibi Antwerp'ten 300 bin euro karşılığında Trabzonspor'a transfer olan İbrahim Yattara, 8 sene formasını giydiği bordo-mavililerde efsaneler arasına adını yazdırdı. Bu süreçte Karadeniz ekibinde 232 maça çıkan Yattara, söz konusu karşılaşmalarda 32 gol, 59 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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