Üye Girişi
Haberler

İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk'u Dursun Özbek'e şikayet etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

4 Büyükler'in başkanları toplantı yapan toplantıda ilginç diyaloglar gerçekleşti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u, "Hocanız sahada çok gergin" diyerek sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek'e şikayet etti. Özbek de "Bütün teknik adamlar gibi o da bizim hakkımızı koruyor. Normal değil mi?" yanıtını verdi.

4 Büyükler'in başkanları önceki gün Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ev sahipliğinde bulunurken toplantıda yaşanan ilginç diyaloglar ortaya çıktı.

ÖZBEK'TEN ACUN SİTEMİ

3 Saatlik kahvaltının bir bölümünde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Acun bey basın toplantısında %90 bizi hedef aldı bundan rahatsız olduk" derken Ali Koç da "Haklarımızı korudu, yanıt vermesi kadar doğal ne olabilir" geri dönüşünü yaptı.

"OKAN BURUK ÇOK GERGİN"

Bir başka detay ise Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Okan Buruk'un ismini vererek Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e "Hocanız sahada çok gergin" dediği öğrenildi.

"BİZİM HAKKIMIZI KORUYOR"

Dursun Özbek'in ise "Bütün teknik adamlar gibi o da bizim hakkımızı koruyor. Normal değil mi?" yanıtını verdiği kaydedildi.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldıkları maç sonrası hakem Oğuzhan Çakır'ın performansına ve fikstüre tepki göstermişti. Buruk, "Çarşamba, bir sonraki maçımız Avrupa'da perşembe... Bize cumartesi maç veriliyor. Burada bize 'Sizi sıkıştıralım, sakatlık yaşayan ve bir sonraki maça eksik gidin.' Korkulardan dolayı değişiklik yaptık. Oyuncu havaya sıçradıktan sonra top koluna geliyorsa, bu oyuncu ne olacak? Ya bize gelip anlatan hakem hocalarının söylediği yanlış ya da hakemlerin yaptı. Ya da Avrupa'daki hakemlerin kararı yanlış! Hazır ol da mı hava topuna çıkacak. Ben bunu kendi lehime de olsa penaltı vermem. VAR çağırdı, verdi. Orta hakeme sordum maç sonu ama tam olarak penaltı diyemedi. Rakibi maça ortak ettiler" ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk'u Dursun Özbek'e şikayet etti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Dursun Özbek Galatasaray Okan Buruk Ali Koç Futbol Spor

Belgeleri yayınlandı! Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf'muş

Raporlar ortaya çıktı! İşte köfteye domuz eti karıştıran ünlü marka

 İsrailli askerlerden Netanyahu'ya rest

İsrail askerleri Netanyahu'ya başkaldırdı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz

"Samimi bir Kobani muhasebesi yumuşamaya katkı sunar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak

"Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, neşteri vuracağız"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana ASKİ su kesintisi! 9-10 Ekim Seyhan, Ceyhan, İmamoğlu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi ne zaman, nerede çekildi? Sucu Kamil filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sucu Kamil filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? 10 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Koç, Yay, Boğa burcu yorumu! 10 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 9 Ekim Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? TOGG yandı mı? TOGG neden yandı? 9 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.