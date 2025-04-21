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İbrahim Hacıosmanoğlu'na şok protesto! işten çıkardığı işçiler kapısına dayandı

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ait ATR Yapı Şirketi'nin maaşlarını ve tazminatlarını ödemeden işten çıkardığı şehir hastanesi işçileri, şirket merkezi önünde eyleme başladı. İşçiler, yanlarında getirdikleri valizlerle şirketin önünde oturarak protesto düzenledi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ait ATR Yapı Şirketi'nin maaşlarını ve tazminatlarını ödemeden işten çıkardığı şehir hastanesi işçileri şirket merkezi önünde eyleme başladı.

Sakarya Şehir Hastanesi'nin tamamlanması için düzenlenen ikmal ihalesini, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ait ATR Yapı kazanmıştı. Şirket, 2021'deki ilk ihaleyi de almıştı.

MALİYETİ 6 MİLYAR TL

Adapazarı'nda 300 dönüm araziye inşa edilen 1.000 yataklı Şehir Hastanesi için ilk ihale, 13 Temmuz 2021'de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmıştı. ATR Yapı, bu ihaleyi 1 milyar 248 milyon 61 bin TL'ye kazanmıştı. Ancak hastane 2 yılda tamamlanamayınca, 13 Aralık 2024'te ikmal ihalesi düzenlendi. Bu ihaleyi de 4 milyar 825 milyon TL bedelle ATR Yapı almıştı. Böylece hastanenin toplam maliyeti 6 milyar 73 milyon 61 bin TL'ye ulaşmıştı.

ŞİRKETİN ÖNÜNDE PROTESTOYA BAŞLADILAR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ait ATR Yapı Şirketi'nin maaşlarını ve tazminatlarını ödemeden işten çıkardığı şehir hastanesi işçileri şirket merkezi önünde eyleme başladı. Şirketin önünde oturan işler yanlarında valizlerini de getirdi. İşçiler, ATR YAPI'nın bulunduğu plazanın girişini kapattı.

Görüntüleri paylaşan İnşaat-İş Sendikası ise, "Ya hakkımız olanı verip onurumuzla oynamaktan vazgeçersiniz ya da biz haklılık ve meşruluğumuzun gücüyle elimizden gelen her şeyi yaparız! İnşaat işçisinin köle olmadığını öğreneceksiniz!" notunu düştü.

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İbrahim Hacıosmanoğlu'na şok protesto! işten çıkardığı işçiler kapısına dayandı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMGk:

Onun Koç gibi Ali abisi var o kadar yalakalık yaptı yapsın bir güzellik

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Haber Yorumlarıerhan :

tayyip abi tayyip abi diyordu.ihaleleri nasıl aldıkları anlaşılıyor.

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Haber YorumlarıErdoğan Karacaoğlan:

hayret yani yuh yani... koçun her istediğini yaptı bi şampiyon yapamadı ondandır. Bi şeyi unuttu zaar! iyiler her zaman kazanır......

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