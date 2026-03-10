Haberler

İbrahim Hacıosmanoğlu, Dursun Özbek'in davetine icabet ediyor

İbrahim Hacıosmanoğlu, Dursun Özbek'in davetine icabet ediyor
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geride bıraktığımız gün bir açıklama yaparak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Liverpool maçına davet etmişti. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Galatasaray-Liverpool karşılaşmasını tribünden takip etmek üzere RAMS Park'a geleceği belirtildi.

  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Galatasaray'ın Liverpool maçını izlemeye davet etti.
  • İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacağı maçı RAMS Park'ta tribünden izleyecek.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geride bıraktığımız gün katıldığı bir iftar davetinde bir açıklama yaparak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Liverpool maçını izlemeye davet etmişti.

''İNŞALLAH LIVERPOOL MAÇINA GELEBİLİR''

İbrahim Hacıosmanoğlu ile uzun zamandan bu yana görüşmediklerini ifade eden Dursun Özbek, ''Uzun zamandan beri görüşmüyoruz. Rahatsızlığı döneminde kendisini ziyaret ettim. Ondan sonra bir görüşmemiz olmadı. Zaten görüşmeler dezenforme edildiği için pek sağlıklı olduğunu da düşünmüyorum. Federasyon başkanı protokolde her zaman vardır. Yani bir davetiye beklentisi içinde olamaz. Her zaman gelebilir. Bekliyoruz. İnşallah gelebilir.'' demişti.

HACIOSMANOĞLU GALATASARAY MAÇINA GİDİYOR

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmesi ilk maçında sahasında Liverpool ile karşılaşacağı maç öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. Serhan Türk'ün haberine göre; İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Liverpool karşılaşmasını tribünden takip etmek üzere RAMS Park'a gelecek.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSamet Dogan:

El birliği ile ligin içine eden ikili. Hacıosmanoğlu yarını beklemeden istifa etmeli.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞeref Sarpkaya:

Çok lazımdı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

