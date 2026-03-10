İbrahim Hacıosmanoğlu, Dursun Özbek'in davetine icabet ediyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geride bıraktığımız gün katıldığı bir iftar davetinde bir açıklama yaparak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Liverpool maçını izlemeye davet etmişti.

''İNŞALLAH LIVERPOOL MAÇINA GELEBİLİR''

İbrahim Hacıosmanoğlu ile uzun zamandan bu yana görüşmediklerini ifade eden Dursun Özbek, ''Uzun zamandan beri görüşmüyoruz. Rahatsızlığı döneminde kendisini ziyaret ettim. Ondan sonra bir görüşmemiz olmadı. Zaten görüşmeler dezenforme edildiği için pek sağlıklı olduğunu da düşünmüyorum. Federasyon başkanı protokolde her zaman vardır. Yani bir davetiye beklentisi içinde olamaz. Her zaman gelebilir. Bekliyoruz. İnşallah gelebilir.'' demişti.

HACIOSMANOĞLU GALATASARAY MAÇINA GİDİYOR

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmesi ilk maçında sahasında Liverpool ile karşılaşacağı maç öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. Serhan Türk'ün haberine göre; İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Liverpool karşılaşmasını tribünden takip etmek üzere RAMS Park'a gelecek.