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İBB'nin düzenlediği Su Sporları Festivali devam ediyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un organize ettiği Su Sporları Festivali kapsamında Maltepe Su Sporları Merkezi'nde 1500 metre yüzme yarışları yapıldı. Yarışlara 450 katılımcı katıldı ve erkeklerde Samet Alkan, kadınlarda ise Nida Eliz Üstündağ birincilik elde etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un organize ettiği "Su Sporları Festivali" devam ediyor.

Festival kapsamında Maltepe Su Sporları Merkezi'nde, 1500 metre yüzme yarışları yapıldı. 12 yaş üstü sporcuların katılabildiği yarışlarda 50'si paralimpik olmak üzere 450 katılımcı yüzdü.

Genel klasmanda erkeklerde Samet Alkan, 17.12'lik derecesiyle birinciliği elde ederken, kadınlarda ise Nida Eliz Üstündağ 18.57 ile en iyi zamana imza attı.

Nida Eliz Üstündağ, yarıştan sonra yaptığı açıklamada, "Çok keyifliydi. Start verilmeden önce arkadaşlar deniz anası olduğunu söylediler, doğruyu söylemek gerekirse biraz gerildim. Ama görsem de hiç çarpmadım. Balıkları gördüm çok güzeldi. Biraz soğuktu başta üşüdüm. İstanbul'da açık su yüzmek her zaman keyifli, çok zevk alıyorum." diye konuştu.

Samet Alkan da erkeklerde yarışın çok çekişmeli geçtiğini belirterek, "Hiç beklemiyordum. Ben 'alır giderim' diye düşünüyordum ama rakip çıkması güzel oldu. İlk defa katıldım, bundan sonra da katılırım çok eğlenceli." ifadelerini kullandı.

"Su Sporları Festivali", yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak.

Onur: "Yıl içinde heyecanla hazırlandığımız bir organizasyon"

İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, etkinliği 2018 yılından bu yana düzenlediklerini belirterek, "Pandemide bir ara verdik. Su ve denizle ilgili olduğu için son üç yıldır adaların etrafında konumlandırmaya başladık. Çünkü İstanbul'da deniz dediğimiz vakit, su sporları dediğimizde akla ilk gelen yer adalar. Yarın orada da bir yüzme etabımız olacak. Bizim yıl içinde heyecanla hazırlandığımız bir organizasyon." diye konuştu.

Bu yarışların diğer organizatörlere, belediyelere, ilçe belediyelere ilham olmasını istediklerini kaydeden Onur, "İstanbul'da daha fazla yüzme yarışının olması gerekiyor. Denizi daha fazla kullanmalıyız." dedi.

Katılımla ilgili görüşlerini paylaşan Onur, "Çok keyifli bir starttı. Koşuya göre bir zorluğu var. Koşuda birisi düştüğünde herkes görüyor, sağlık ekipleri çok kolay müdahale edebiliyor. Denizde belli sayıda yüzücü için bot olması gerekiyor. Bu sayıları sınırlayan konulardan bir tanesi. Maratonda 50 bin kişiye kadar çıkıyoruz. Bugün burada 450 kişiyiz. Çünkü sayı arttıkça daha fazla tekne olması gerekiyor. Bu da yüzücü keyfini etkileyebiliyor. İyi bir sayı yüzme yarışı için. İstanbul gibi bir şehirde her hafta sonu 4-5 farklı yarış olması gerekiyor. Bunun da olması için biz de elimizden geleni yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Onur, engelli sporcuların da yarışmaya katılmasıyla ilgili, "Biraz daha rahat, keyifli başlaması için son startı onlar için verdik. Yarışların beraber olması önemli. Engelliler için ayrı, engelli olmayanlar için ayrı bir yarış yapalım diye düşünmüyoruz. Kapsayıcılık önemli. O yüzden tüm yarışlarımıza engelli katılımının artması için de elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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