Ianis Hagi, Alanyaspor ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

SÜPER Lig ekiplerinden Alanyaspor son olarak İskoçya Ligi takımlarından Rangers'ta forma giyen Rumen orta saha oyuncusu 26 yaşındaki Ianis Hagi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törende Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Ianis Hagi resmi sözleşmeye imza attı. Ianis Hagi'nin babası Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi de törende hazır bulundu. Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Bugün de önemli bir transferi kulübümüze, Alanyasporumuza dahil ettik. Zaten sizin de bildiğiniz, birkaç gündür de gündeme geldi Hagi. Biliyorsunuz Hagi, her iki kanatta da oynayan bir futbolcu. Değişik bölgelerde oynayan bir futbolcu. Ben inanıyorum ki kulübümüze çok katkı sağlayacak. Ben kendisinden gerçekten kulüp olarak çok ümitliyim. Kendisi aynı zamanda bildiğiniz gibi Türkiye'mize gelmiş geçmiş en büyük efsane futbolcularımızdan Hagi'nin oğlu. Kendisi de burada zaten. Hoş geldiniz diyoruz. İnşallah iyi olur. Ben hem kulübümüze hem Hagi'ye hayırlı olsun diyorum. Ailemize hoş geldin. Kazasız belasız iyi bir sezon geçirmesini temenni ediyorum" dedi.

IANIS HAGI: TAKIMA KATILMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

Ianis Hagi, "Öncelikle evime, doğduğum yere geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Çok duygusal bir an benim için. Çok önemli bir adım kariyerimde. Kendime çok güveniyorum. Bir an önce takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Bu kulübü ligde maçlarda temsil etmek için gerçekten çok sabırsızlanıyorum. Bu süreçte bana güvenen herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin beni ne kadar istediğini, beni ne kadar sevdiğini başından beri çok iyi hissettim. Bir an önce sahaya çıkıp bu kulübe katkıda bulunmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

'ÜZERİMDE CİDDİ, BÜYÜK BİR SORUMLULUK VAR'

Süper Lig'i ne kadar bildiği ve nasıl bir sezon beklediğiyle ilgili soruyu cevaplayan Ianis Hagi, "Kesinlikle Türkiye dünyadaki en zor liglerden biri. Çok kaliteli takımlar var. Çok para harcayan, çok tutkulu futbol takımları var. Benim için de burada olmayı istemek, burada oynamak açısından gereken her şey var bu ligde. Üzerimde ciddi, büyük bir sorumluluk var; bu kulübü, ailemi, ismimizi temsil etmek açısından. Beklentilerin büyük olduğunun farkındayım. Bana kalan bir mirasın olduğunun farkındayım. Bu yüzden de çok sabırsızlanıyorum" dedi.

'MOTİVASYONU, HIRSI ÇOK YÜKSEK BİR İNSANIM'

Alanyaspor taraftarlarının transferinden mutlu ve sevinçli olduğu, onlara söylemek istediği bir şey olup olmadığıyla ilgili soruyu da cevaplayan Ianis Hagi, şöyle konuştu:

"Çok mutluyum. Zaten insanların sizi bu kadar istemesi, bu kadar sevmesi gerçekten çok önemli bir motivasyon kaynağı oluyor. Burada gerçekten çok keyifli karşılandım. Hem kulüp tarafından hem hocalar tarafından hem taraftarlar bakımından sevildiğimi hissettim. Bu da yapacağımız çok iş olduğunun göstergesi. Bu yüzden de tekrar sabırsızlanıyorum. ve taraftarlara şunu da net şekilde söyleyebilirim. Motivasyonu, hırsı çok yüksek bir insanım. Futbolu çok seviyorum ve ne zaman sahada olursam olayım yüzde 100'ümü vereceğimden emin olabilirler."

Konuşmaların ardından Ianis Hagi kendisini 2 yıllığına Alanyaspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza törenin sonunda Başkan Hasan Çavuşoğlu, Gheorghe Hagi'ye Alanyaspor forması hediye etti.