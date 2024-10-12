Hüseyin Yücel İzmir'de Beşiktaşlılarla Buluştu

Hüseyin Yücel İzmir'de

Burak UÇAR / İZMİR,

BEŞİKTAŞ 2'inci Başkanı Hüseyin Yücel, İzmir'de siyah-beyazlılarla bir araya geldi. Hüseyin Yücel, yönetim kurulu üyeleri Feyyaz Uçar ve Kadir Kılıç'la birlikte İzmir Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği balo yemeğine katıldı.

Balçova'daki bir kır düğün salonundaki buluşma gecesine katılan Yücel, Uçar ve Kılıç'la birlikte çıktığı sahnede kısa bir konuşma yaptı. Yücel, derneğin İzmir'in Urla ilçesinde yaptırmayı planladığı Süleyman Seba heykelinin yapım maliyetini üstleneceklerini açıkladı.

İzmir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Özlem Tezişçi'nin de konuşma yaptığı yemekte sezon başında Beşiktaş'ın müzesine götürdüğü Süper Kupa da sergilendi.