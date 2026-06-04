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Hüseyin Yücel: "Beşiktaş sahipsiz kalmaz"

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Eski Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, bir sergiye katıldıktan sonra başkanlıkla ilgili soruya 'Beşiktaş sahipsiz kalmaz, illa birileri çıkar bu kutsal emanete sahip çıkar' yanıtını verdi.

Eski Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, "Beşiktaş sahipsiz kalmaz. İlla birileri çıkar bu kutsal emanete sahip çıkar" dedi.

Eski Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen Hat, Tezhip ve Kalemişi Sergisi'ne katıldı. Sergide Yücel'e bir tablo hediye edildi. Ardından Beşiktaş'a başkan olup olmayacağıyla ilgili bir soru üzerine Yücel, "Beşiktaş sahipsiz kalmaz. İlla birileri çıkar bu kutsal emanete sahip çıkar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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