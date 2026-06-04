Eski Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, "Beşiktaş sahipsiz kalmaz. İlla birileri çıkar bu kutsal emanete sahip çıkar" dedi.

Eski Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen Hat, Tezhip ve Kalemişi Sergisi'ne katıldı. Sergide Yücel'e bir tablo hediye edildi. Ardından Beşiktaş'a başkan olup olmayacağıyla ilgili bir soru üzerine Yücel, "Beşiktaş sahipsiz kalmaz. İlla birileri çıkar bu kutsal emanete sahip çıkar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı