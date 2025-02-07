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Hulusi Akar, Bellona Kayserispor'u Ziyaret Etti

Hulusi Akar, Bellona Kayserispor'u Ziyaret Etti
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte Bellona Kayserispor'un tesislerini ziyaret etti. Akar, futbolculara moral vererek yarınki maçın önemine dikkat çekti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve beraberindeki heyet, Bellona Kayserispor'u ziyaret etti.

Akar, beraberindeki Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'la birlikte Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yarın sahasında oynayacak Kayserispor'un tesisleriniz ziyaret edip, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldiler.

Ziyarette oyunculara seslenen Akar, "Biz size inanıyor ve güveniyoruz. Siz profesyonel insanlarsınız. Yarınki maçın öneminin farkında olduğunuzu biliyorum. Bizler için, şehrimiz için, yarın elinizden geleni yapacağınızı biliyorum." ifadelerini kullandı.

Kayserispor taraftarının da yarın üzerine düşeni yapacağını vurgulayan Akar, şehrin tüm dinamiklerinin el ele vermesi durumunda Kayserispor'un hak ettiği yerlere geleceğini kaydetti.

Ziyarette oyuncu ve teknik ekibin yanı sıra Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın ve sportif direktörü Muhammed Türkmen de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
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