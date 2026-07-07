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Hull City, Sportif Direktörlük Görevine Okan Özkan'ı Getirdi

Hull City, Sportif Direktörlük Görevine Okan Özkan'ı Getirdi
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sportif direktörlük görevine Fenerbahçe'den tanınan Okan Özkan'ı getirdi.

İNGİLTERE Premier Lig'in yeni ekiplerinden, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yapılanmasını Türk futbolunun yakından tanıdığı bir isimle güçlendirdi. Ligin yeni takımı, sportif direktörlük görevine Okan Özkan'ı getirdi.

Daha önce Fenerbahçe'de uzun yıllar çeşitli kademelerde görev yapan ve son olarak futbol koordinatörü olarak çalışan Okan Özkan, geçtiğimiz sezon Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Pogon Szczecin'de futbol ve scout direktörü olarak görev yaptı. Premier Lig hedefi doğrultusunda idari kadrosunu güçlendiren Hull City, Okan Özkan'a sportif direktörlük teklifinde bulundu. Tarafların anlaşmaya varmasının ardından genç futbol adamı, İngiliz ekibinin yeni sportif direktörü oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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