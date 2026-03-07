Haberler

Hull City, haftanın maçında Millwall'a kaybetti

Güncelleme:
Championship 36. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, play-off yarışını sürdürdüğü Millwall'a 3-1 kaybetti. Rakibini sıralamada geçme şansını kullanamayan Hull City, üst üste ikinci kez kaybetti.

  • Millwall, Hull City'yi 3-1 mağlup etti.
  • Millwall'un golleri Jake Cooper, Mihailo Ivanovic ve Josh Coburn tarafından atıldı.
  • Hull City'nin golü Joe Gelhardt tarafından atıldı.

İngiltere Championship 36. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Premier Lig iddiasını sürdüren Millwall karşı karşıya geldi. The MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Millwall, 3-1 kazandı.

HAFTANIN MAÇINDA KAZANAN MILLWALL

Millwall'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Jake Cooper, 70. dakikada Mihailo Ivanovic ve 78. dakikada Josh Coburn kaydetti. Hull City'nin tek golü 18. dakikada Joe Gelhardt'tan geldi.

HULL CITY RAKİBİNİ GEÇME ŞANSINI KULLANAMADI

Bu sonuçla birlikte puanını 65'e çıkarıp üçüncü sıraya yükselen Millwall, Hull City ile arasındaki puan farkını açtı. Üst üste ikinci kez kaybeden Hull City ise 60 puanda kalarak rakibini geçme şansını kullanamadı. Play-off potasında yer almaya devam eden Hull City, ligin bir sonraki maç haftasında zorlu rakibi Wrexham ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Millwall, kendi sahasında Derby County'i ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
