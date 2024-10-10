Hull City Futbolcuları Antalya'da Plaj Voleybolu Oynadı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin oyuncuları, Antalya kampında plaj voleybolu oynadı.

Hazırlık kampı için Antalya'da bulunan İngiliz ekibi, teknik direktör Tim Walter yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Hull Cityli oyuncular, idman programından kalan zamanlarda kamp yaptıkları Belek Turizm Merkezi'ndeki otelde çeşitli aktivitelere katılıyor.

Futbolcular, sahil kenarında plaj voleybolu oynarken, eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşadı.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Kulübünün Başkan Vekili Tan Kesler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havanın soğumaya başladığı Kuzey İngiltere'den kamp için bir kez daha Antalya'ya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kentteki güzel havanın pozitif etkisine değinen Kesler, şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'da düzenli olarak kamplar yapıyoruz. Bunun oyuncularımıza da bizlere de çok pozitif etkisi oluyor. Tabii Türkiye'de, kendi ülkemizde olmak bizim için çok gurur verici Biz yeni bir oluşuma girdik. Oyuncularımızın kaynaşması için böyle kısa milli takım arasını Türkiye'de, hem seyircilerimizle buluşup hem de onların da motivasyonunu, birlikteliğini arttırmak adına kamp planlaması yaptık. Kampımız çok iyi geçiyor. Hava muhteşem. Dolayısıyla oyuncularımızın da motivasyonu yüksek. Bizler de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Başkanımız da sağ olsun, buradaki maddi, manevi bütün imkanlarını seferber ederek, kulübümüze kısa bir dönem olsa dahi böyle bir imkan yarattı. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum."