Haberler

Hull City, İngiltere FA Cup 4'üncü turunda Chelsea ile eşleşti

Hull City, İngiltere FA Cup 4'üncü turunda Chelsea ile eşleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere FA Cup'ta 4'üncü tura yükselen Hull City, Chelsea ile eşleşti. İki takım 14 Şubat'ta karşı karşıya gelecek.

İNGİLTERE FA Cup'ta ( İngiltere Federasyonu Kupası) 4'üncü tura yükselen Hull City, Chelsea'ye rakip oldu.

FA Cup 3'üncü turunda sahasında Blackburn Rovers ile karşılaşan Hull City, penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayarak adını 4'üncü tura yazdırmıştı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin, İngiltere FA Cup 4'üncü turundaki rakibi Chelsea oldu. İki takım 14 Şubat'ta bir üst tura yükselmek için karşı karşıya gelecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı

Komşu adım adım iç savaşa gidiyor! Yüzlerce dükkanı ateşe verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı

Mahkemeden eve dönüp aynı rezilliği yapınca anında tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak

Sarı-kırmızılılara önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Valilik açıkladı! İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek

Megakentte kar yağışı devam edecek mi?
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları

Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları