Hull City, İngiltere FA Cup 4'üncü turunda Chelsea ile eşleşti

İNGİLTERE FA Cup'ta ( İngiltere Federasyonu Kupası) 4'üncü tura yükselen Hull City, Chelsea'ye rakip oldu.

FA Cup 3'üncü turunda sahasında Blackburn Rovers ile karşılaşan Hull City, penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayarak adını 4'üncü tura yazdırmıştı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin, İngiltere FA Cup 4'üncü turundaki rakibi Chelsea oldu. İki takım 14 Şubat'ta bir üst tura yükselmek için karşı karşıya gelecek