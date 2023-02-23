Hull City'e kiralanan Pelkas, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Sezon başında Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e kiralanan Dimitris Pelkas, sezon sonunda sarı-lacivertlilere dönmeye hazırlanıyor. Hayal kırıklığı yaratan Yunan futbolcunun, İngiliz ekibinde kariyerine devam etmek isteyeceği ancak bu durumun pek mümkün gözükmediği ifade edildi.

Hull City'nin sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Dimitris Pelkas ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNECEK

Dailymail'de yer alan habere göre, sezon sonunda Pelkas, Fenerbahçe'ye geri dönecek. İngiliz ekibinde kariyerine devam etmek isteyeceği belirtilen Yunan futbolcu için bu durumun pek mümkün olmayacağı belirtildi.

HULL CITY FORMASIYLA 17 MAÇA ÇIKTI

İngiliz basınında çıkan haberde Pelkas'ın mayıs ayında İstanbul'a döneceği ifade edildi. Championship ekibi Hull City'de bu sezon 17 maça çıkan Pelkas, 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.