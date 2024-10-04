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Hull City Antalya'da Hazırlık Kampı Yapacak

Hull City Antalya'da Hazırlık Kampı Yapacak
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İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City, 7-12 Ekim tarihleri arasında Antalya'da hazırlık kampı ve dostluk maçı için geliyor. Takım, Corendon Airlines'ın özel uçağı ile Antalya'ya inecek ve 10 Ekim'de basın toplantısı düzenleyecek.

İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City, 7-12 Ekim tarihleri arasında hazırlık kampı yapmak için Antalya'ya gelecek.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, hazırlık kampı ve dostluk maçı yapmak üzere Corendon Airlines'ın takım için özel tasarladığı kaplan giydirmeli uçak ile 7 Ekim saat 16.00'da Antalya'ya inecek.

Oynanacak dostluk maçı öncesinde Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, Hull City Teknik Direktörü Tim Walter ve yıldız oyuncularının katılımıyla 10 Ekim 2024 Perşembe günü saat 17.00'de basın toplantısı düzenlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hull City Antalya Futbol Yaşam Spor

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