"Hükümet istifa" sloganları sonrası dikkat çeken gelişme! Fenerbahçe taraftarı, Kayseri maçına alınmayacak
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Kayseri İl Güvenlik Kurulu, Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağını açıkladı. Fenerbahçe taraftarlarının bir kısmının Konyaspor maçında "Hükümet istifa" sloganları atmasının ardından bu kararın alınması dikkat çekti.
Süper Lig'de oynanacak Kayserispor- Fenerbahçe maçı öncesi Kayseri İl Güvenlik Kurulu tarafından çarpıcı bir karar alındı.
FENERBAHÇE TARAFTARI STADA ALINMAYACAK
4 Mart Cumartesi günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor- Fenerbahçe maçına Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararıyla Fenerbahçe taraftarı alınmayacak. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 20 gün içerisinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal eden kişiler, ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklar. Öte yandan Kayserispor biletleri, Fenerbahçe logolu Passolig Kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alabilecek.
"HÜKÜMET İSTİFA" SLOGANI ATILMIŞTI
Sarı-lacivertli taraftarların bir kısmının Konyaspor maçında "Hükümet istifa" sloganı atmasının ardından bu kararın alınması dikkat çekti.