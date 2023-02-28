"Hükümet istifa" sloganları sonrası dikkat çeken gelişme! Fenerbahçe taraftarı, Kayseri maçına alınmayacak

Kayseri İl Güvenlik Kurulu, Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağını açıkladı. Fenerbahçe taraftarlarının bir kısmının Konyaspor maçında "Hükümet istifa" sloganları atmasının ardından bu kararın alınması dikkat çekti.