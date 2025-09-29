Hugo Ekitike: 'Yarın zorlu bir maç olacak'

Liverpoollu futbolcu Hugo Ekitike, Galatasaray'a karşı yarın zorlu bir maç oynayacaklarını dile getirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, yarın saat 22.00'de İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edecek. Bu müsabaka öncesinde Liverpool'un Fransız futbolcusu Hugo Ekitike, RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takıma adaptasyon sürecinin hızlı geçtiğini anlatan Ekitike, "Şu ana kadar takıma iyi alıştım. Adaptasyon sürecim güzel geçti. Takım arkadaşlarım ve teknik ekip bana çok destek oldu. Futbolda da sürekli ileriye gitmek lazım" diye konuştu.

"Çift forvet veya tek forvet de oynayabiliriz"

Alexander Isak'ın çok iyi bir golcü olduğunun altını çizen Fransız futbolcu, "Isak'ın gelmesi bence iyi bir şey. Böyle büyük bir kulüpte sadece bir forvetin olması doğru olmazdı. Onun takımda olması iyi. Benim de hala öğrenecek çok şeyim var. Maçta kimin oynayacağını hoca karar verecek. Çok iyi oyunculara sahibiz. Çift forvet veya tek forvet de oynayabiliriz. Ben, ikisine de uyum sağlayabilirim" şeklinde konuştu.

Southampton ile oynadıkları İngiltere Lig Kupası maçında gol attıktan sonra formasını çıkardığı için ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ekitike, bu durumdan dolayı kendine çok kızdığını ve bütün takımdan da özür dilediğini söyledi.

"Hoca, bana oyun içinde özgürlük tanıyor"

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un kendisine sahada özgürlük tanıdığını dile getiren Ekitike, "Hoca, bana nerede duracağıma veya nasıl oynayacağıma dair net bir talimat vermedi. Takım arkadaşlarımla nasıl bağlantı kuracağımı ben belirliyorum. Hoca, bana oyun içinde özgürlük tanıyor" dedi.

Kendisi için ilk tercihin Liverpool olduğunu aktaran, "Benim için en iyi tercih zaten Liverpool'du. Liverpool, son İngiltere Premier Lig şampiyonu. Çok iyi bir ekipler ve tarihi anlamda da çok güçlüler. Liverpool, benim için de iyi bir tercih oldu" şeklinde konuştu.

Oynadığı maçlarda fazla şut çekmeye çalıştığını sözlerine ekleyen, "Geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde Eintracht Frankfurt'ta ilk 11'de forma giymeye başladım. O zamanlarda maçlarda çok fazla şut çekmiyordum. Biraz daha oyun kurmaya destek oluyordum. Sonrasında şut anlamında biraz daha tehlikeli olmaya karar verdim. Bu yüzden de daha fazla şut çekmeye başladım" cümlelerine yer verdi.

"Yarın zorlu bir maç olacak"

Her maçın farklı olduğunu aktaran 23 yaşındaki oyuncu, "Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig maçları farklıdır. Yarın zorlu bir maç olacak. Galatasaray'a karşı oynayacağız. Birbirimize adapte olmalıyız. Zaman içinde daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

"Yüzde yüzümü sahaya yansıtmak istiyorum"

Yüzde yüzünü sahaya yansıtmak istediğine değinen Ekitike, "İstediğim şey burada olmaktı, Şampiyonlar Ligi'nde olmaktı. Daha çok gol atmak istiyorum. PSG'de Şampiyonlar Ligi'ne katıldığımda daha gençtim. Şu anda ise takıma başarıya ulaşma konusunda takıma daha fazla destek verebilirim. Yüzde yüzümü sahaya yansıtmak istiyorum. PSG'de dünyanın en iyi oyuncularıyla oynama fırsatı buldum. Şu anda Liverpool'dayım. Bu çok iyi bir şeydi. PSG'de öğrendiklerimle takımım için şimdi fark oluşturabilirim" dedi. - İSTANBUL