Hugo Almeida: 'Fantastik bir takıma sahibim!'

Hatayspor Teknik Direktörü Hugo Almeida, Esenler Erokspor maçının ardından takımının potansiyeline vurgu yaparak, mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

Hatayspor Teknik Direktörü Hugo Almeida, 4-1 mağlup oldukları Esenler Erokspor maçının ardından fantastik bir takımı olduğunu ve savaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Hatayspor, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor'a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Hugo Almeida, "Takımıma inanıyordum. Erokspor geçişlerde güçlü olan bir takımdı. Biz de buna yönelik çalıştık. Sonra bir hata yaptık ve güçlü oldukları taraftan golü buldular. İkinci yarı reaksiyon gösterdik. İkinci golü de atabilirdik. Çok pozisyona girdik. Ama sonrasında 3. golü yedik. Görmek istediğim takım vardı ikinci yarının başlarında; hiçbir şeyden korkmayan, basan. Maalesef başaramadık. Şunu söylemek istiyorum; fantastik bir takıma sahibim. Bunu oyuncularıma da söylemek istiyorum. Mücadeleye, savaşmaya devam edeceğiz ve önümüzdeki maçlara bakacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

