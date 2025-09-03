Horozkentspor, Süper Lig Hedefiyle Sezona Hazır

Yeni sezonda TFF 1. Kadınlar Liginde mücadele edecek olan Horozkentspor'da tempo yükseldi. Teknik Sorumlu Özkan Ceylan iyi ve kaliteli bir kadro kurduklarını belirterek, amaçlarının şampiyon olarak Denizli'yi Süper Ligde temsil eden ilk takım olmak istediklerini söyledi.

2025-2026 sezonunda TFF Kadınlar 1. Liginde mücadele edecek olan Horozkentspor hedefini Süper Lig olarak belirledi ve çalışmalarına hız verdi. Kadrosunu tecrübeli isimlerle takviye eden yeşil siyahlılarda tek düşünce şampiyonluk. Haftanın yedi günü çalışmalarını sürdüren Horozkentspor'da moraller yerinde.

"Yeni sezon hazıklıklarına şubat ayında başlamıştık"

Yeni sezon çalışmaları ve hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Özkan Ceylan sezona büyük hedeflerle başladıklarına dikkat çekerek "Yeni sezon çalışmalarına geride kalan sezonun bittiği Şubat ayında başlamıştık. Transfer çalışmalarını o günden beri sürdürüyoruz. 2025-2026 sezonu çalışmalarına ise 19 Ağustos'ta başladık. Halen o doğrultu da çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

"Bizi hedefe götürecek oyunculardan kurulu bir takım oluşturduk"

Yeni sezon için istediğimiz bizi hedefe götürecek kadroyu oluşturduk diyen Ceylan, "Şu anda 3 eksiğimiz var. Bunlar Ganalı oyuncularımız. Onun dışında bir eksiğimiz yok. İstediğimiz oyuncuları aldık. Genelde Süper Lig'de, 1. Lig'de başarı yaşamış, şampiyonluklar yaşamış oyunculardan seçtik. Çünkü bizi hedefe götürecek oyuncuların bunlar olduğunu düşündük" diye konuştu.

"Hedefimiz kesinlikle Süper Lig"

Teknik Direktör Özkan Ceylan, hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirterek, "İnşallah bu sene 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmek, Denizli'yi bu ligde en iyi şekilde temsil etmek ve Süper Lig'e yükselen ilk Denizli takımı olmak istiyoruz. Hazırlık süreci gayet iyi ve verimli geçiyor. Sabahları idman yapıyoruz. Hemen hemen haftanın her günü antrenman yapıyoruz. Oyuncularımız neşeli moralleri yerinde onlar öyle olunca bizde iyi oluyoruz. Şu anda tabi biraz zorlanıyorlar ama yaptıkları işten hakikaten zevk alıyorlar" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ