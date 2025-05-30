Horasan Mümtaz Turhan Ortaokulu Türkiye 9'uncusu Oldu

Bilecik'te yapılan Okul Sporları Masa Tenisi Türkiye finallerinde Erzurum'u temsil eden Horasan Mümtaz Turhan Ortaokulu Türkiye 9'uncusu olarak en iyi 10 takımından biri oldu.

Horasan İlçe Müdürü Muhammet Karakelle, antrenör Mehmet Akif Dursun ile sporcularını tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Okul Sporları 2024-2025 sezonu Masa Tenisi Türkiye Finalleri Bilecik'te yapıldı. Beden Eğitimi Öğretmeni Menmet Akif Dursun yönetiminde Erzurum'u temsil eden Horasan Mümtaz Turhan Ortaokulu Türkiye 9'uncusu olarak en iyi on takım arasına adını yazdırdı. Dadaşların temsilcisinin başarısı Horasan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Karakelle'yi de oldukça gururlandırdı. 81 vilayet içinde Masa Tenisinde Erzurum-Horasan olarak ilk on takım arasında girdikleri için mutlu olduğunu belirten Karakelle, "Beden Eğitimi öğretmenimiz Mehmet Akif Dursun ile sporcularını tebrik ediyoruz. Bize gerek il, gerekse bölge şampiyonası ile Türkiye finallerinde yaşadıkları gurur için tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Bize destek olan İlçe Kaymakamımıza, ilçe milli eğitim müdürlüğümüze, okul yönetimine, İl Müdürümüz Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez'e teşekkür ediyorum" dedi.

Horasan Mümtaz Turhan Ortaokulu'nun Türkiye'nin en iyi 10 takımı arasına girmesini sağlayan kadroda, Fatma Sade, Ravza Karataşgüler, Edanur Vural, Fatmanur Aslan ve Hatice Kübra Polat yer aldı. - ERZURUM