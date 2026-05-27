Hollanda'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Hollanda Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası aday kadrosu duyuruldu. Galatasaraylı Noa Lang'ın da yer aldığı 26 kişilik ekip, F Grubu'nda Japonya, İsveç ve Tunus ile mücadele edecek.

Teknik Direktör Ronald Koeman'ın belirlediği 26 kişilik kadroda bulunan isimler şöyle:

Kaleci: Mark Flekken, Robin Roefs, Bart Verbruggen

Defans: Nathan Ake, Virgil Van Dijk, Denzel Dumfries, Jorrel Hato, Jan Paul van Hecke, Micky Van de Ven, Jurrien Timber

Orta saha: Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Marten de Roon, Guus Til, Quentin Timber, Mats Wieffer

Forvet: Brain Brobbey, Memphis Depay, Cody Gakpo, Justin Kluivert, Noa Lang, Donyell Malen, Crysensio Summerville, Wout Weghorst

Portakallar, turnuvadaki ilk maçını 14 Haziran'da Japonya ile oynayacak. 20 Haziran'da İsveç ile karşılaşacak olan Hollanda, gruptaki son maçında 26 Haziran'da Tunus ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
