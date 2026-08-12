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Hollanda Milli Takımı'nın yeni hocası Xavi

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Hollanda Milli Futbol Takımı'nda Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlük görevine Xavi Hernandez getirildi.

Hollanda Milli Futbol Takımı'nda Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlük görevine Xavi Hernandez getirildi.

Hollanda Futbol Federasyonunun açıklamasında, 46 yaşındaki İspanyol teknik adam Xavi ile 2030'a kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

İspanyol futbolunun önde gelen isimlerinden Xavi, 2019'da başladığı teknik direktörlük kariyerinde Al Sadd ve Barcelona'yı çalıştırmıştı.

Kaynak: AA
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