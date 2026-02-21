Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kısa kulvar sürat pateni erkekler 5 bin metre bayrak kategorisinde Hollanda, 6 dakika 51.847 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Güney Kore gümüş, İtalya ise bronz madalya elde etti.

Melle van 't Wout, Jens van 't Wout, Teun Boer ve Friso Emons'tan oluşan Hollanda, 6 dakika 51.847 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Jens van 't Wout, oyunlarda 3'ü altın biri bronz olmak üzere 4. madalyasını kazandı.

Bu kategoride Güney Kore, 6.52.239'luk süresiyle gümüş, İtalya ise 6.52.335 ile bronz madalya aldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
