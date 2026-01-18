Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası sona erdi

Hollanda'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, Tilburg kentindeki şampiyonada milli takımı Furkan Akar, Denis Örs, Metehan Atan ve Muhammed Bozdağ temsil etti.

Erkekler 1000 metrede Furkan Akar 6'ncı, Muhammed Bozdağ 8'inci oldu. Muhammed, erkekler 1500 metre finalini 7. sırada bitirdi.

Milli sporcular, 5 bin metre bayrak yarışını ise 6. sırada tamamladı.