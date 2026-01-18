Haberler

Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası sona erdi

Güncelleme:
Tilburg kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda Türkiye milli takımı, erkekler 1000 metre ve 1500 metre yarışı ile 5 bin metre bayrak yarışında başarılı sonuçlar elde etti.

Hollanda'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, Tilburg kentindeki şampiyonada milli takımı Furkan Akar, Denis Örs, Metehan Atan ve Muhammed Bozdağ temsil etti.

Erkekler 1000 metrede Furkan Akar 6'ncı, Muhammed Bozdağ 8'inci oldu. Muhammed, erkekler 1500 metre finalini 7. sırada bitirdi.

Milli sporcular, 5 bin metre bayrak yarışını ise 6. sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
