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Hoffenheim, Erencan Yardımcı'yı Geri Çağırdı

Hoffenheim, Erencan Yardımcı'yı Geri Çağırdı
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Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim, Sturm Graz'da kiralık oynayan ümit milli futbolcu Erencan Yardımcı'nın kiralık sözleşmesini sona erdirerek oyuncuyu takıma geri çağırdığını duyurdu. 22 yaşındaki futbolcu, sezonun geri kalanında Hoffenheim'ın A takımında yer alacak.

Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim, Sturm Graz'da kiralık oynayan ümit milli futbolcu Erencan Yardımcı'nın kiralık sözleşmesinin sona erdirildiğini ve oyuncunun takıma geri çağırıldığını açıkladı.

Hoffenheim, sezon başında Eyüpspor'dan kadrosuna kattığı ve 1 yıllığına Avusturya takımı Sturm Graz'a kiraladığı ümit milli futbolcu Erencan Yardımcı'yı geri çağırdı. 22 yaşındaki oyuncu, sezonun geri kalanında Hoffenheim'ın A takım kadrosunda yer alacak.

Konuyla ilgili Alman ekibinin internet sitesine açıklamalarda bulunan Hoffenheim Spor Genel Müdürü Andreas Schicker, "Erencan, son aylarda Sturm Graz'da iyi bir gelişme gösterdi. Dolayısıyla hızıyla ve güçlü oyunuyla gelecekte takımımıza çok büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu nedenle Graz'la olan sözleşmeyi erken sonlandırıp onu hemen Hoffenheim'a geri getirmemiz gerektiği sonucuna vardık" dedi.

Bu sezon Sturm Graz formasıyla tüm kulvarlarda 14 müsabakaya çıkan Erencan, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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