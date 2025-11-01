Haberler

Hızını alan Aboubakar dur durak bilmiyor: 3 maçta 5 gole katkı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Hızını alan Aboubakar dur durak bilmiyor: 3 maçta 5 gole katkı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Premier Ligi'nin 10. haftasında Neftçi Bakü, sahasında Kapaz'ı 5-1 mağlup etti. Vincent Aboubakar, karşılaşmayı 1 golle tamamlarken, oynadığı 3 maçta beşinci gol katkısına ulaştı.

  • Vincent Aboubakar, Neftçi Bakü formasıyla çıktığı 3 maçta 4 gol ve 1 asist yaptı.
  • Neftçi Bakü, Azerbaycan Premier Ligi'nin 10. haftasında Kapaz'ı 5-1 mağlup etti.
  • Neftçi Bakü, bu galibiyetle ligde puanını 15'e yükseltti.

Azerbaycan Premier Ligi'nin 10. haftasında Neftçi Bakü ile Kapaz karşı karşıya geldi. Neftçi Arena'da oynanan mücadeleyi Neftçi Bakü 5-1'lik skorla kazandı.

5 GOLLÜ GALİBİYET

Neftçi Bakü'ye galibiyeti getiren golleri 19. dakikada penaltıdan Emin Mahmudov, 23. dakikada Vincent Aboubakar, 74 ve 88. dakikada Bassala Sambou ve 90+1'de Freddy Vargas kaydetti. Kapaz'ın tek golünü 77. dakikada Sadiq Shafiyev kaydetti.

3 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Neftçi Bakü formasıyla 68 dakika sahada kalan Vincent Aboubakar, yeni takımıyla çıktığı 3 maçta 4 gol ve 1 asistlik performansa ulaştı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Neftçi Bakü, puanını 15'e çıkarırken, Kapaz ise 3 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Neftçi Bakü deplasmanda Karabağ ile karşılaşacak. Kapaz, sahasında Sabah Bakü'yü konuk edecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Tom Barrack: Gazze'deki ateşkes Türkiye olmasaydı gerçekleşmezdi

Trump'ın sağ kolundan tarihi itiraf: Türkiye olmasaydı yapamazdık
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmra Hamed:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak Limudia'nın platformu ve stratejisi sayesinde istikrarlı kazançlar elde ettim. Onunla başladım ve 263.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @Mudiatrading Telegram hesabından kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Bayat:

Köylü olmazsa şehirdekiler birbirlerini yer.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı

Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı
Samia Suluhu Hassan, Tanzanya'da cumhurbaşkanı seçildi

Ülkesinin seçilmiş ilk kadın cumhurbaşkanı oldu
İşte 1 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
'İstemiyorum seni defol' diye bağırıp kızını itti! Tepki çeken görüntülere inceleme

Bu nasıl annelik! Görüntünün ardından bakanlık harekete geçti
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı

Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı
Son 5 maçta dördüncü galibiyet! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tarih yazıyor

Yolun sonu Premier Lig! Acun'un takımı tarih yazıyor
Cristiano Ronaldo'nun oğlu Junior, kariyerinde bir ilki Türkiye'de başardı

Türkiye ona uğurlu geldi
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a küfürlü tezahürat ve dolar tepkisi

Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a olay tepki
Genoa'da 9 maçta da galibiyet alamayan Patrick Viera ile yollar ayrıldı

9 maçta da galibiyet alamayan ünlü hoca takımdan gönderildi
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'den Arda için flaş itiraf
Viral olan fotoğrafa AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan ilginç yorum

Viral olan fotoğrafa AK Partili vekilden çarpıcı paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.