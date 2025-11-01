Hızını alan Aboubakar dur durak bilmiyor: 3 maçta 5 gole katkı
Azerbaycan Premier Ligi'nin 10. haftasında Neftçi Bakü, sahasında Kapaz'ı 5-1 mağlup etti. Vincent Aboubakar, karşılaşmayı 1 golle tamamlarken, oynadığı 3 maçta beşinci gol katkısına ulaştı.
- Vincent Aboubakar, Neftçi Bakü formasıyla çıktığı 3 maçta 4 gol ve 1 asist yaptı.
- Neftçi Bakü, Azerbaycan Premier Ligi'nin 10. haftasında Kapaz'ı 5-1 mağlup etti.
- Neftçi Bakü, bu galibiyetle ligde puanını 15'e yükseltti.
Azerbaycan Premier Ligi'nin 10. haftasında Neftçi Bakü ile Kapaz karşı karşıya geldi. Neftçi Arena'da oynanan mücadeleyi Neftçi Bakü 5-1'lik skorla kazandı.
5 GOLLÜ GALİBİYET
Neftçi Bakü'ye galibiyeti getiren golleri 19. dakikada penaltıdan Emin Mahmudov, 23. dakikada Vincent Aboubakar, 74 ve 88. dakikada Bassala Sambou ve 90+1'de Freddy Vargas kaydetti. Kapaz'ın tek golünü 77. dakikada Sadiq Shafiyev kaydetti.
3 MAÇTA 5 GOLE KATKI
Neftçi Bakü formasıyla 68 dakika sahada kalan Vincent Aboubakar, yeni takımıyla çıktığı 3 maçta 4 gol ve 1 asistlik performansa ulaştı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Neftçi Bakü, puanını 15'e çıkarırken, Kapaz ise 3 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Neftçi Bakü deplasmanda Karabağ ile karşılaşacak. Kapaz, sahasında Sabah Bakü'yü konuk edecek.