Hızını alan Aboubakar dur durak bilmiyor: 3 maçta 5 gole katkı

Azerbaycan Premier Ligi'nin 10. haftasında Neftçi Bakü ile Kapaz karşı karşıya geldi. Neftçi Arena'da oynanan mücadeleyi Neftçi Bakü 5-1'lik skorla kazandı.

5 GOLLÜ GALİBİYET

Neftçi Bakü'ye galibiyeti getiren golleri 19. dakikada penaltıdan Emin Mahmudov, 23. dakikada Vincent Aboubakar, 74 ve 88. dakikada Bassala Sambou ve 90+1'de Freddy Vargas kaydetti. Kapaz'ın tek golünü 77. dakikada Sadiq Shafiyev kaydetti.

3 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Neftçi Bakü formasıyla 68 dakika sahada kalan Vincent Aboubakar, yeni takımıyla çıktığı 3 maçta 4 gol ve 1 asistlik performansa ulaştı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Neftçi Bakü, puanını 15'e çıkarırken, Kapaz ise 3 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Neftçi Bakü deplasmanda Karabağ ile karşılaşacak. Kapaz, sahasında Sabah Bakü'yü konuk edecek.