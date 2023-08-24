Hızını alamayan kameraman, Fenerbahçe'nin yeni transferi Livakovic'i tuvalette bile kayda aldı

Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Dominik Livakovic, İstanbul'a geldi. O anları canlı yayınlayan kulüp kanalı FBTV'nin kameramanının Hırvat eldiveni tuvalete girerken görüntülemesi gündem oldu.

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'den renklerine bağladığı yeni kalecisi Dominik Livakovic, İstanbul'a geldi. Taraftarın uzun süredir yolunu gözlediği Hırvat eldivenin, İstanbul'a ayak bastığı anlar kulüp kanalı FBTV'den canlı yayınlandı. Yeni transferi adım adım takip eden kameramanın, Livakovic'i tuvalete girdiği zaman bile görüntülemesi sosyal medyada gündem oldu.

TUVALETİN KAPISINA KADAR TAKİP ETTİ

Kameraman, Livakovic'i tuvalete gidene kadar takip ederken Hırvat eldivenin tişörtünü kaldırdığı anlar canlı yayında ekranlara yansıdı. Tuvaletin kapısında bekleyen kameraman daha Livakovic'in içeriden çıkmasıyla deneyimli eldiveni takibini sürdürdü.

LIVAKOVIC'İN MALİYETİ

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'den renklerine bağladığı Livakovic, sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalayacak. Hırvat eldivenin, Fenerbahçe ile 4+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Fenerbahçe, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'e 7+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Hırvat eldiven ise sarı-lacivertlilerden yıllık 2 milyon euro kazanacak.

FBTV'de ekranlara gelen o anlar: