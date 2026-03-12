Hisarcık Şehitler Ortaokulu'nun badminton başarısı
Kütahya İl Birincisi olan Hisarcık Şehitler Ortaokulu Küçük Kızlar Badminton Takımı, Türkiye Şampiyonasında Kütahya'yı temsil edecek.
Okul sporları kapsamında düzenlenen müsabakalarda Kütahya il birincisi olan Hisarcık Şehitler Ortaokulu Küçük Kızlar Badminton Takımı, 13-15 Nisan tarihleri arasında Muğla'da yapılacak Okullar Arası Türkiye Badminton Şampiyonasında Kütahya'yı temsil etmeye hak kazandı.
Öte yandan kız badminton takımından Miray Ayan ve Sudem Nalbant ile erkek badminton takımından Toprak Ege Coşkuner, ferdi kategoride gösterdikleri başarı sayesinde 4 Nisan tarihinde Amasya'da yapılacak Türkiye Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.
Hisarcık ilçesinde elde edilen bu başarı, okul sporları alanında öğrencilerin azimli çalışmasının önemli bir sonucu olarak değerlendirildi.
Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Okul Müdürü Ali Osman Kılıç, Beden Eğitimi Öğretmeni Emel Akpınar ve Milli Badmintoncu Taylan Yılmaz'a da teşekkür etti. - KÜTAHYA