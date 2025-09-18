Hırvatistan'da 2025 Dünya Güreş Şampiyonası Kadınlar Kategorisinde Müsabakalar Tamamlandı

Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde müsabakalar sona erdi.

Başkent Zagreb'in ev sahipliği yaptığı organizasyonda kadınlarda 10 sıklette müsabakalar yapıldı.

Kadın milli güreşçiler, şampiyonayı birer gümüş ve bronz madalyayla tamamladı. 72 kiloda ikinci olan Nesrin Baş, dünya şampiyonalarında büyüklerde ilk kez madalya kürsüsünde yer aldı.

Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz ise 50 kilo bronz madalya maçında sakatlanmasına rağmen rakibini yenmeyi başararak kariyerindeki ikinci dünya üçüncülüğünü elde etti.

Bronz madalya maçlarını kaybeden Buse Tosun Çavuşoğlu (68 kilo) ve Elvira Süleyman Kamaloğlu (55 kilo) ise sıkletlerinde 5'inci oldu.

2025'in dünya şampiyonları

Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda Myonggyong Won (Kuzey Kore), 53 kiloda Haruna Murayama Okuno (Japonya), 55 kiloda Oh Kyong-ryong (Kuzey Kore), 57 kiloda Helen Maroulis (ABD), 59 kiloda Sakura Onishi (Japonya), 62 kiloda Sakura Motoki (Japonya), 65 kiloda Miwa Morikawa (Japonya), 68 kiloda Ami Ishii (Japonya), 72 kiloda Alla Belinska (Ukrayna) ve 76 kiloda Genesis Reasco Valdez (Ekvador), dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Japon Haruna Murayama Okuno ve ABD'li Helen Maroulis, kariyerlerindeki dördüncü dünya şampiyonluğunu elde etti.

Hırvatistan'da tüm maçlarını tuşla kazanarak dikkatleri çeken Ukraynalı Alla Belinska, bu yıl hem Avrupa hem de dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Takım sıralamasında, 10 sıkletin 5'inde dünya şampiyonu çıkaran Japonya 162 puanla zirvede yer alırken Kuzey Kore, 115 puanla ikinci, Çin 87 puanla üçüncü oldu. Türkiye ise şampiyonayı kadınlarda 67 puanla 6. sırada tamamladı.

Grekoromen stil müsabakalarıyla devam eden 2025 Dünya Güreş Şampiyonası, 21 Eylül Pazar günü sona erecek.