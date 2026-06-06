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2026 FIFA Dünya Kupası'nda L Grubu: Hırvatistan

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Hırvatistan Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Tarihinde 7. kez finallerde yer alacak Hırvatistan, İngiltere, Gana ve Panama ile L Grubu'nda mücadele edecek. Luka Modric 5. kez Dünya Kupası'nda oynayacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Hırvatistan, tarihinde 7. kez finallere katılma başarısını gösterdi.

İngiltere, Gana ve Panama ile L Grubu'nda yer alan Hırvatistan Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

2017'den bu yana eski Hırvat futbolcu Zlatko Dalic'in çalıştırdığı Hırvatistan, Avrupa Elemeleri'nde Çekya, Faroe Adaları, Karadağ ve Cebelitarık ile L Grubu'nda mücadele etti.

Çıktığı 8 maçın 7'sinden galip ayrılan, 1 kez berabere kalan Hırvatistan, grubu 22 puanla lider tamamlayarak 2026 Dünya Kupası vizesini aldı.

Hırvatistan, 2026 Dünya Kupası biletini şu sonuçlarla elde etti:

Cebelitarık-Hırvatistan: 0-7

Hırvatistan-Çekya: 5-1

Faroe Adaları-Hırvatistan: 0-1

Hırvatistan-Karadağ: 4-0

Çekya-Hırvatistan: 0-0

Hırvatistan-Cebelitarık: 3-0

Hırvatistan-Faroe Adaları: 3-1

Karadağ-Hırvatistan: 2-3

TakımOGBMAYP
Hırvatistan871026422
Çekya851218816
Faroe Adaları840411912
Karadağ83058179
Cebelitarık80083280

Modric, 5. kez Dünya Kupası'nda

Milan'da forma giyen 40 yaşındaki Modric, 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hazırlanıyor.

Takımın öne çıkan isimleri arasında takım kaptanlığıyla birlikte oyunun kurucu rolünü üstlenen Luka Modric'in yanı sıra Manchester City'de oynayan ve savunmanın lideri Josko Gvardiol ve PSV'de hücum hattına tecrübe ve üretkenlik katan Ivan Perisic yer alıyor.

Hırvatistan kadrosu, 2026'ya girerken büyük ölçüde tecrübeli oyunculara dayanıyor.

Dünya Kupası geçmişi

Hırvatistan Milli Takımı, Yugoslavya'dan ayrıldıktan sonra Dünya Kupası'na 6 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 30 maç yapan Hırvatlar, bu maçlardan 13'ünü kazandı, 4'ünden beraberlikle, 9'undan da mağlubiyetle ayrıldı.

2018 Dünya Kupası'nda final oynayarak tarihinin en büyük başarısını elde eden Hırvatistan, 2022 Katar'da da üçüncü olmayı başardı.

Hırvatistan'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1998 - Üçüncü

2002 - Grup aşaması

2006 - Grup aşaması

2014 - Grup aşaması

2018 - İkinci

2022 - Üçüncü

Kadro

Hırvatistan'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Dominik Livakovic (Fenerbahçe), Dominik Kotarski (Kopenhag), Ivor Pandur (Hull City)

Savunma: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern Münih), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (HSV)

Orta saha: Luka Modric (Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka)

Forvet: Ivan Perisic (PSV), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Freiburg).

Maç takvimi

17 Haziran (TSİ 23.00): İngiltere-Hırvatistan (Dallas Stadı)

24 Haziran (TSİ 02.00): Panama-Hırvatistan (Toronto Stadı)

28 Haziran (TSİ 00.00): Hırvatistan-Gana (Philadelphia Stadı)

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
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