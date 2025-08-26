Hirfanlı Baraj Gölü'nde Yelken Şöleni

"İç Anadolu'nun denizi" diye tabir edilen Kırşehir'deki Hirfanlı Baraj Gölü'nde düzenlenecek Anadolu Yelken Ligi Optimist Yarışları'nda 100'e yakın sporcu mücadele edecek.

Yarışlar, Kırşehir Valiliği koordinesinde Türkiye Yelken Federasyonu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ahiler Kalkınma Ajansı ve Kaman Belediyesi iş birliğiyle 27-29 Ağustos'ta tarihlerinde Savcılı plajında gerçekleştirilecek.

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmaya ilk kez 2023'te ev sahipliği yapan Hirfanlı'nın, su sporlarında söz sahibi olması hedefleniyor.

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, AA muhabirine, Hirfanlı'daki yelken yarışlarında Antalya, Samsun, Gemlik, Trabzon başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden 100'e yakın sporcuyu Kırşehir'de misafir edeceklerini söyledi.

Yelken Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez faaliyet programında yer alan Anadolu Yelken Ligi Optimist Yarışları'nın 4 ayaktan oluştuğunu dile getiren Çakmakçı, bunlardan birinin de Kırşehir'de gerçekleşeceğini vurguladı.

Çakmakçı, yarışlarda sporseverlerin Hirfanlı'nın coşkusuna ortak olacağını belirtti.

"Yarışma neticesinde ilimizden birçok yelken sporcusu yetişecek"

Türkiye'nin tam ortasında olan Kırşehir'de yelken sporunun devam etmesini, Türk sporuna yeni sporcuların bu bölgeden de kazandırılmasını hedeflediklerine dikkati çeken Çakmakçı, şunları kaydetti:

"Amacımız, yelken sporunu kıyılardan alıp İç Anadolu Bölgesi'ne de getirerek, burada yelken sporuna ilgi duyan gençlerin yeteneklerinin farkında varması ve bu branşa yönlendirilmelerini sağlamaktır. Hirfanlı Barajı'mızda bu yarışları gerçekleştirerek ilimizdeki gençlere de örnek olması ümidindeyiz. İnanıyorum ki yarışma neticesinde ilimizden birçok yelken sporcusu yetişecek."

"Hirfanlı'ya çevre illerimizden herkesi davet ediyorum"

Çakmakçı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bütün hazırlıkları yaptıklarını, yarışın 27 Ağustos'a başlayıp 29 Ağustos'ta Savcılı sahilindeki ödül töreniyle sona ereceğini dile getirdi.

Güzel bir yarışma olması temennisinde bulunan Çakmakçı, "Şimdiden tüm sporcu ve takımlarımıza başarı diliyorum. Bir festival havasında geçecek olan yarışları izlemek için İç Anadolu'nun denizi olan Hirfanlı'ya çevre illerimizden herkesi davet ediyorum." şeklinde konuştu.