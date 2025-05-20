Hikmet Karaman, Zimbru'ya istediği dünyaca ünlü golcüyü açıkladı

Hikmet Karaman, Zimbru'ya istediği dünyaca ünlü golcüyü açıkladı
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Moldova Ligi ekibi Zimbru'yu çalıştıran Hikmet Karaman, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Karaman, bir itirafta da bulunarak Mario Balotelli'yi Zimbru'ya transfer etmek istediğini açıkladı. Karaman yaptığı açıklamada, ''Balotelli'yi Zimbru'ya transfer etmek istedim. Ancak ailesinden dolayı o dönem tercihini Genoa'dan yana kullandı.'' dedi.

Türk futbolunun önemli isimlerinden olan Hikmet Karaman, teknik direktörlük kariyerini Moldova Ligi ekiplerinden Zimbru'da sürdürüyor. Karaman, sezon ortasında devraldığı takımı, Moldova Ulusal Ligi'nde 3. sıraya çıkartarak gelecek sezon Avrupa Kupaları'na katılmaya hak kazandı.

Başarılı teknik adam, Radyospor'dan Salim Manav'a konuşarak sezon performansını değerlendirdi ve çarpıcı bir transfer itirafına imza attı.

'AVRUPA KUPALARINA KATILMA HAKKI'

Hikmet Karaman, genel sezonla ilgili "Zimbru'da bizim adımıza çok güzel bir sezon geçti. Milsami'ye yenilmesek berabere kalsak şampiyon olacaktık. Ligi iyi bir sıralamada tamamladık ve Avrupa Kupaları'na katılmaya hak kazandık. Zimbru'yla gelecek sezon Konferans Ligi'nde mücadele edeceğiz" dedi.

'İNŞALLAH KALICI VE BAŞARILI OLUR'

Süper Lig'e yükselen Kocaelispor hakkında konuşan Karaman, "Kocaelispor benim için çok özel bir yerde. Kocaelispor'da teknik direktör kariyerime adım attım. Kocaelispor'da Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadım. Kocaelispor, inşallah Süper Lig'de kalıcı ve başarılı olur" ifadelerini kullandı.

Hikmet Karaman, Zimbru'ya istediği dünyaca ünlü golcüyü açıkladı

'GELİŞİMİNİ TAMAMLAMAYA DEVAM EDİYOR'

Galatasaray'dan kiralık olarak Zimbru'nun kadrosunda yer alan Ali Yeşilyurt'un performansına değinen Karaman, "Ali Yeşilyurt gelişimini tamamlamaya devam ediyor. Ali'yi Galatasaray'dan kadromuza kattık, zaman zamanda şans verdik. Ali Yeşilyurt için handikap şu oldu. Moldova Ligi fiziksel güce dayanan bir lig, bunun sıkıntısını yaşadı" şeklinde konuştu.

'BALOTELLI'Yİ İSTEDİM'

Çarpıcı bir transfer itirafında da bulunan Hikmet Karaman, "Balotelli dünya futboluna bir dönem damgasını vurmuş bir isim. Balotelli'yi Zimbru'ya transfer etmek istedim. Ancak ailesinden dolayı o dönem tercihini Genoa'dan yana kullandı. Balotelli ile devamlı görüşüyorum, kendisini çok seviyorum. En son Cannes Film Festivali'ndeyken görüntülü konuştuk, benimle ilgili güzel sözleri için teşekkür ederim.' sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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