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Hikmet Çinçin Atakaş Hatayspor'un Yeni Başkanı

Hikmet Çinçin Atakaş Hatayspor'un Yeni Başkanı
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Atakaş Hatayspor'un olağanüstü genel kurulunda Hikmet Çinçin, başkanlık görevine getirildi. Seçim sürecinde tek listeyle yapılan oylamada, Çinçin'in hedefleri arasında onurlu mücadele ve ekonomik sürdürülebilirlik yer alıyor.

Atakaş Hatayspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Hikmet Çinçin, açık oylama sonucunda başkanlığa getirildi.

EXPO Kisecik Yerleşkesi'ndeki kongrede başkanlığa, Hikmet Çinçin ve Mehmet Şaşmaz aday oldu.

Divan başkanlığını Sinan Akgöl'ün yaptığı kongrede yönetim kurulu faaliyet ve gelir-gider raporları ibra edildi.

Başkan adaylarından Şaşmaz, kongrede yaptığı konuşmada adaylıktan çekildi.

Tek liste devam edilen seçimde yapılan "açık oylama" sonucunda Hikmet Çinçin başkan oldu.

Çinçin başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Mustafa Baştuğ, Mehmet Ali Yapar, İbrahim Cihangir, Serdal Şahutoğlu, Ahmet Şeniz Melek, İnan Beyazgül, Berket Zeytun, Asaf Asfuroğlu, Selahattin Eskiocak, Alihan Aslan, Ercan Yıldırım, Mehmet Yıldırım, İlyas Bayraktar, Ahmet Güney, Abdulhay Denizli, Cem Hanoğlu, Niyazi Yıldırım, Abdullah Diril, Volkan Öztürk, Osman Dönmez.

Son maça kadar "onurlu" mücadele

Çinçin, kongre sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada hedeflerinin ligde son maça kadar onurlu mücadele etmek olduğunu söyledi.

Mücadele ederken aynı zamanda gelecek yılın planını da yapacaklarını belirten Çinçin, "Ekonomik tablo sağ olsun Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle düzelmiş ama ekonomik olarak bu takımın bir daha bu hale düşmesine müsaade etmeyeceğiz çünkü bunun dönüşü olmaz. Türkiye'de bunun çok kötü örnekleri var. Ön planda ekonomik dengeli bir bütçeleme yaparak son maça kadar onurlu mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

Çinçin, sportif direktör Yılmaz Bal'ın Atakaş Hatayspor'un başında olduğunu ve bu hafta oynayacakları Çaykur Rizespor maçını da kazanmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Salim Taş - Spor
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